Etiyopya'da pazar yerine düzenlenen saldırıda en az 43 kişi öldü

Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki bir pazar yerine düzenlenen hava saldırısında en az 43 kişi hayatını kaybetti.

Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki bir pazar yerine düzenlenen hava saldırısında en az 43 kişi hayatını kaybetti.

Etiyopya'nın Tigray bölgesinde bulunan Togoga kasabasındaki pazar yerine hava saldırısı düzenlenmişti. Görgü tanıkları saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu aktarmıştı. Sağlık görevlileri ve görgü tanıkları saldırı sonucu en az 43 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Etiyopya askeri sözcüsü Albay Getnet Adane, saldırı hakkında detaylı bilgi vermezken, hava saldırılarının ortak bir askeri taktik olduğunu ve hükümet güçlerinin sivilleri hedef almadığını belirtti.

Eşi ve 2 yaşındaki kızı yaralanan bir görgü tanığı kadın ise, saldırıda uçağı görmediklerini ama sesini duyduklarını, yerel saatle 13.00 sıralarında bir bombanın pazar yerine isabet ettiğini açıklayarak, "Patlama olduğunda herkes kaçtı. Bir süre sonra geri döndük ve yaralıları kurtarmaya çalışıyorduk" dedi.

Bölgeye giden ambulanslar engellendi

Togoga'daki saldırı sonrası bölgeye gitmek isteyen ambulansların ve sağlık görevlilerin engellendiği bildirildi. Etiyopya ordusuna bağlı askerlerin Mekelle'den şehre giden ana yolu kapattığı ve ambulansların olay yerine ulaşmasını engellediği aktarıldı.

BM bölgedeki durumdan endişeli

BM Sözcüsü Stephane Dujarric New York'ta gazetecilere verdiği demeçte, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in hava saldırısındaki sivil kayıplara ilişkin raporlardan derin endişe duyduğunu belirterek, çatışmanın taraflarını uluslararası hukuka uymaya çağırdı. Dujarric, "Durumu değerlendirmek ve nasıl yardım sağlayabileceğimizi görmek için bölgeye erişim talebinde bulunduk, ancak şu ana kadar başaramadık. Bölgedeki durum çok değişken" dedi.

Öte yandan Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçleri geçtiğimiz sene 3 Kasım'da Etiyopya ordusunun Kuzey Komutanlığına bağlı birliklerine saldırması sonucu Başbakan Abiy Ahmed'in TPLF'ye karşı askeri harekat kararı almıştı. Askeri harekatın başladığı günden bu yana 1 milyon fazla kişi yerinden edildi. - ADDİS ABABA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı