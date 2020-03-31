Etiyopya'da parlamento seçimlerine Kovid-19 engeli
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Parlamento, Etiyopya, Politika

Etiyopya'da parlamento seçimlerine Kovid-19 engeli

Etiyopya'da ağustos ayında düzenlenecek genel seçimler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

31.03.2020 23:56 | Son Güncelleme: 31.03.2020 23:56
Etiyopya'da parlamento seçimlerine Kovid-19 engeli

Etiyopya'da ağustos ayında düzenlenecek genel seçimler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Ulusal Seçim Komisyonu (NEBE) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ağustosta yapılacak parlamento seçimlerinin Kovid-19 salgını nedeniyle ertelendiği aktarıldı. Salgın sona erdiğinde yeni seçim tarihinin belirleneceği kaydedildi.

Ülkede şu ana kadar 25 kişiye Kovid-19 teşhisi kondu.

Kaynak: AA

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