Etiyopya'da parlamento seçimlerine Kovid-19 engeli
Etiyopya'da ağustos ayında düzenlenecek genel seçimler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.
31.03.2020 23:56 | Son Güncelleme: 31.03.2020 23:56
Etiyopya'da ağustos ayında düzenlenecek genel seçimler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.
Ulusal Seçim Komisyonu (NEBE) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ağustosta yapılacak parlamento seçimlerinin Kovid-19 salgını nedeniyle ertelendiği aktarıldı. Salgın sona erdiğinde yeni seçim tarihinin belirleneceği kaydedildi.
Ülkede şu ana kadar 25 kişiye Kovid-19 teşhisi kondu.
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Kaynak: AA