Etiyopya'da Pan-Afrikanizm Forumu başladı

Bir yılı aşkın süredir iç savaşın yaşandığı Etiyopya'da farklı kesimlerden temsilcilerin katılımıyla Pan-Afrikanizm Forumu düzenlendi.

Yerel basındaki habere göre, başkent Addis Ababa'da yapılan forum, Etiyopya Dışişleri Bakanlığı ve Addis Ababa Üniversitesi tarafından organize edildi.

Pan-Afrikanizm düşüncesinin konuşulacağı foruma diplomatik temsilciler, siyasi liderler, diasporadaki Etiyopyalılar, kanaat önderleri ve aydınlar katıldı.

Forumda, Pan-Afrikanizm ile ilgili hazırlanan makalelerin sunumu yapılacak ve tartışmaya açılacak.

Bir yılı aşkın süredir iç savaşın yaşandığı Etiyopya'da, barışın tesis edilmesi için ilk kez 29 Aralık 2021'de, 11 kişiden oluşan Ulusal Diyalog Komisyonu kurulmuştu.

Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) bağlı isyancıları ülkenin kuzeyindeki Amhara ve Afar eyaletlerinden çıkaran Etiyopya, Tigray eyaletine yeniden operasyon planlanmadığını açıklamıştı.

Hükümet güçleriyle isyancılar arasında Kasım 2020'den bu yana süren çatışmalar, şimdiye dek yüz binlerce kişiyi yerinden etti ve milyonlarca kişiyi insani yardıma muhtaç hale getirdi.

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri

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