Etiyopya'da otobüsün uçuruma düşmesi sonucu en az 20 kişi öldü - Haberler
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Etiyopya'da otobüsün uçuruma düşmesi sonucu en az 20 kişi öldü

Etiyopya'da otobüsün uçuruma düşmesi sonucu en az 20 kişi öldü
AA / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Etiyopya'da bir yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu en az 20 kişi hayatını kaybetti.

Etiyopya'da bir yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu en az 20 kişi hayatını kaybetti.

Fana televizyonunun haberine göre, kuzeydeki Amhara eyaletinde seyir halinde olan bir otobüs Amdework kasabası yakınlarında uçurumdan aşağı düştü.

Kaza sonucu en az 20 kişi hayatını kaybetti.

Bölge polisi, ölü ve yaralı sayısının artabileceğini ve kazaya ilişkin soruşturma başlattıklarını açıkladı.

Kazada ağır yaralanan 6 kişi bölgedeki hastaneye kaldırıldı.

AA / Tufan Aktaş - Son Dakika Haberleri

Etiyopya, Güncel, Haber

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