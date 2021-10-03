Etiyopya'da Oromo halkı, 'Irreecha Festivali'ni kutluyor - Haberler
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Etiyopya'da Oromo halkı, "Irreecha Festivali"ni kutluyor

AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Etiyopya'da Oromo halkı,

ADDİS Etiyopya'nın en büyük etnik grubu Oromo halkı, "Irreecha Festivali" olarak adlandırılan şükran bayramını kutluyor.

ADDİS Etiyopya'nın en büyük etnik grubu Oromo halkı, "Irreecha Festivali" olarak adlandırılan şükran bayramını kutluyor.

Başkent Addis Ababa'ya 50 kilometre mesafedeki Bishoftu şehrinde düzenlenen ve "Irreecha" olarak adlandırılan şükran bayramı etkinliklerine binlerce Etiyopyalı katıldı.

Festivalle ilgili AA muhabirine bilgi veren Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Forumu Genel Müdürü Girma Bulcha, Irreecha Festivali ile Sebo Gona, Siko Mendo, Ittu Hunbena ve Raya Azebo gibi tüm Oromo kabilelerinin bir araya geldiğini açıkladı.

Festivale rengarenk kıyafetleriyle gelen Oromolar, üzerlerinde "barış, sevgi ve birlik" yazan tişörtler giydi.

Oromo Geriba Deldelo, "Irreecha, barış ve bereketin kutlamasıdır. Sadece Etiyopya için değil, tüm Afrika için dua ediyoruz." dedi.

2016 yılındaki festivalde hükümet karşıtı slogan atan kalabalığa polisin göz yaşartıcı gaz ve havaya ateş açarak karşılık vermesi izdihama yol açmış, onlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Etiyopya'daki en kalabalık etnik grup olan Oromoların düzenlediği festival, her yıl muhalif gösteriler için de zemin teşkil ediyor.

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri
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