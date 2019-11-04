Etiyopya'da ölü sayısı 86'ya yükseldi

04.11.2019 10:56

Etiyopya'da devam eden protestolarda ölü sayısı 86'ya yükseldi.



Etiyopya'da devam eden protesto gösterilerinde bilanço artıyor. Yerel kaynaklar, en az 86 kişinin öldüğü protesto gösterilerinde 400'den fazla kişinin de tutuklandığını duyurdu. Nobel Ödüllü Başbakan Abiy Ahmed yapığı açıklamada, hükümetin vatandaşları ve mallarını savunmaya çalıştığını aynı şekilde yetkililerin de olaylara karşı önlemler aldığını dile getirdi. Yerel medyada yer alan haberlerde ise "Abiy, 86 kişinin ölümüne neden olan son şiddet dalgası sonrasında uyarıda bulundu. Etiyopya'da barış tehlike altında" ifadeleri kullanıldı.



Geçen hafta ülkenin başkenti Addis Ababa'da Başbakan Abiy Ahmed'e karşı protesto gösterileriyle başlayan şiddet olayları etnik çatışmalara dönüştü.



Abiy Ahmed, Etiyopya ile Eritre arasındaki 20 yıllık savaşın sona ermesindeki rolü nedeniyle Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü. - ADDİS ABABA

Kaynak: İHA