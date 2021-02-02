Etiyopya'da nüfusun yüzde 20'si yıl sonuna kadar Kovid-19 aşısı olacak
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Etiyopya'da nüfusun yüzde 20'si yıl sonuna kadar Kovid-19 aşısı olacak

02.02.2021 09:47 | Son Güncelleme: 02.02.2021 09:50
Etiyopya'da nüfusun yüzde 20'si yıl sonuna kadar Kovid-19 aşısı olacak

ADDİS Etiyopya Sağlık Bakanlığı, yıl sonuna kadar nüfusun yüzde 20'sinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanacağını belirtti.

ADDİS Etiyopya Sağlık Bakanlığı, yıl sonuna kadar nüfusun yüzde 20'sinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanacağını belirtti.

Sağlık Bakanlığı Danışmanı Muluken Yohannes, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkedeki aşı sürecinin planlanması için bir komitenin oluşturulduğunu bildirdi.

Yohannes, "Etiyopya'da 2021'in sonuna kadar nüfusun yüzde 20'sinin aşılanması planlanıyor." ifadesini kullandı.

Aşılama sürecinin, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında yürütüleceğini söyleyen Yohannes, Dünya Bankasından da yaklaşık 400 bin dolar fon talep edildiğini kaydetti.

Yohannes, "Eğer fon onaylanırsa, mart ya da nisan ayında 42 milyon doz aşı ithal edeceğiz." dedi.

Nüfusu yaklaşık 110 milyon olan Etiyopya'da 137 binden fazla kişide Kovid-19 tespit edildi, 2 bin 93 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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