Etiyopya'da muhalif partiler Tigray'da 50 binden fazla sivilin öldüğünü ileri sürdü
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Etiyopya'da muhalif partiler Tigray'da 50 binden fazla sivilin öldüğünü ileri sürdü

02.02.2021 20:33 | Son Güncelleme: 02.02.2021 20:36
Etiyopya'da muhalif partiler Tigray'da 50 binden fazla sivilin öldüğünü ileri sürdü

Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray eyaletinde faaliyet yürüten muhalif partiler, ordunun isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) karşı düzenlediği operasyonlar sırasında 50 binden fazla sivilin öldüğünü ileri sürdü.

Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray eyaletinde faaliyet yürüten muhalif partiler, ordunun isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) karşı düzenlediği operasyonlar sırasında 50 binden fazla sivilin öldüğünü ileri sürdü.

Tigray Bağımsızlık Partisi, Büyük Tigray Ulusal Kongresi ve Salsay Weyane Tigray Partisi tarafından yapılan ortak açıklamada, uluslararası kamuoyuna, korkunç boyutlarda bir insani felaket yaşanmadan müdahale çağrısı yapıldı.

Operasyonun başladığı Kasım 2020'den bu yana 50 binden fazla sivilin hayatını kaybettiği ileri sürülen açıklamada, ölü sayısının nasıl toplandığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Yabancı Eritre kuvvetlerinin bölgeden çekilmesi ve yaşananlara ilişkin uluslararası soruşturma başlatılması istenilen açıklamada, Etiyopya hükümetinin Tigray eyaletini kontrol altında tutmak için "açlığı bir silah olarak kullandığı" da ifade edildi.

Norveç Mülteci Konseyi (NRC), dün yaptığı açıklamada, Etiyopya'nın Tigray eyaletinde insani yardım çalışmalarının kısıtlandığını belirtmiş ve Addis Ababa hükümetine sert eleştirilerde bulunmuştu.

Çatışmalar 3 aydır sürüyor

TPLF, çok sayıda etnik grubun bir arada yaşadığı ve etnik kökene dayalı federalizmin benimsendiği ülkede, komünist Derg yönetiminin yıkılması sonrasında kurulan Etiyopya Halkları Devrimci Demokratik Cephesini (EPRDF) kullanarak 2018'e kadar ülke yönetiminde başat güç olmuştu.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in 2019'da EPRDF'yi lağvederek kurduğu yeni partiye katılmayan TPLF, seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayrimeşru olduğunu ileri sürmüş, Eylül 2020'de yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı.

İsyancı TPLF güçleri, 3 Kasım 2020'de Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırmış, Ahmed ertesi gün TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ordu, teslim olmayı reddeden TPLF güçlerinin elinde bulunan Mekelle şehrini 28 Kasım 2020'de ele geçirmişti. Başbakan Ahmed, Mekelle'nin alınmasının ardından operasyonun son aşamasının tamamlandığını duyurmuş, suçluların tek tek yakalanıp adalet önüne çıkarılacağını açıklamıştı.

Çatışmaların halen sürdüğü bölgede, aralarında eski bakanların da olduğu çok sayıda TPLF lideri ölü ele geçirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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