Etiyopya'da kundaklanan camilerin bulunduğu kentteki güvenlik şefleri gözaltında
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Etiyopya'da kundaklanan camilerin bulunduğu kentteki güvenlik şefleri gözaltında

Etiyopya'da 4 caminin ateşe verilmesinde ihmali olduğundan şüphelenilen yerel güvenlik şefleri, gözaltına alındı.

31.12.2019 16:56 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:56
Etiyopya'da kundaklanan camilerin bulunduğu kentteki güvenlik şefleri gözaltında

'da 4 caminin ateşe verilmesinde ihmali olduğundan şüphelenilen yerel güvenlik şefleri, gözaltına alındı.

Fana televizyon kanalının haberinde, Hristiyanların çoğunlukta olduğu kuzeydeki Amhara eyaletinin Mota kentindeki camilerin ateşe verilmesi sırasında görevini yapmamakla suçlanan çok sayıda güvenlik görevlisi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Müfettiş Ayalneh Tesfay, güvenlik şeflerinin önlenebilecek bir duruma müdahale konusunda ihmallerinin olduğundan şüphelenildiğini kaydetti.

Etiyopya'da bu ay 4 cami ve 1 kilisenin kundaklanmasının ardından binlerce kişi tepki gösterileri düzenlemişti.

Kaynak: AA
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