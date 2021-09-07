Etiyopya'da Kovid-19'un Delta varyantı tespit edildi
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Etiyopya'da Kovid-19'un Delta varyantı tespit edildi

Etiyopya'da Kovid-19'un Delta varyantı tespit edildi
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Etiyopya Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantının tespit edildiğini açıkladı.

Etiyopya Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantının tespit edildiğini açıkladı.

Etiyopya Sağlık Bakanı Dr. Lia Tadesse, son bir haftadır ülkede Kovid-19 vakalarının hızlı bir şekilde arttığına dikkati çekti.

Ülkede tespit edilen Delta varyantının tüm yaş gruplarını etkilediğine dikkati çeken Tadesse, bu varyantının, öncekilerden daha bulaşıcı olduğunun altını çizdi.

Etiyopya'da şimdiye kadar 316 bin 174 Kovid-19 vakası tespit edilirken 4 bin 785 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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