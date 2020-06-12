Etiyopya'da Kovid-19 salgını hız kazandı Doğu Afrika ülkelerinden Etiyopya'da günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları arttı.

Doğu Afrika ülkelerinden Etiyopya'da günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları arttı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 245 yeni vaka görüldü, toplam vaka sayısı da 2 bin 915'e çıktı.

Son 24 saatte 7 kişinin Kovid-19 nedeniyle öldüğü tespit edildi.

Salgın nedeniyle genel seçimleri erteleme kararı alan Etiyopya'da virüsten dolayı şimdiye kadar 47 kişi hayatını kaybetti.

Geçen hafta günlük ortalama 120 vaka açıklayan ülkede ilk Kovid-19 vakası 13 Mart'ta görülmüştü.

Kaynak: AA