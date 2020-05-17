Etiyopya'da Kovid-19 önlemlerini ihlal eden 2 bin 800 kişi gözaltına alındı Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında konulan yasakları ihlal eden 2 bin 800 kişi gözaltına alındı.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında konulan yasakları ihlal eden 2 bin 800 kişi gözaltına alındı. Addis Ababa Polisi tarafından yapılan açıklamada, başkentte Kovid-19 önlemlerini ihlal eden 2 bin 800 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınanlardan 1940'ının maske takmadığı, 860'ının toplu etkinlik yasağını ihlal ettiği kaydedildi. Etiyopya'da Kovid-19'u önlemek için 8 Nisan'da ülkede 5 ay olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti. Ülkede şimdiye kadar 306 Kovid-19 vakası görülürken, 5 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Kaynak: AA