Etiyopya'da Kovid-19 aşılama kampanyasının ikinci aşaması başladı - Haberler
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Etiyopya'da Kovid-19 aşılama kampanyasının ikinci aşaması başladı

AA, Gökhan Kavak - Güncel
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Etiyopya'da Kovid-19 aşılama kampanyasının ikinci aşaması başladı

Doğu Afrika ülkelerinden Etiyopya'da Kovid-19'a karşı aşılama kampanyasının ikinci aşamasının başladığı bildirildi.

Doğu Afrika ülkelerinden Etiyopya'da Kovid-19'a karşı aşılama kampanyasının ikinci aşamasının başladığı bildirildi.

Etiyopya Sağlık Bakanı Dr. Lia Tadesse, Kovid-19 salgınıyla mücadelenin devam ettiğini açıkladı.

Tadesse, ülke çapında Kovid-19 aşılama kampanyasının ikinci aşamasının başladığını belirtti.

İlk aşamada 10 milyon Etiyopyalının aşılandığı bilgisini paylaşan Tadesse, ikinci aşamada ise 20 milyon doz aşı dağıtıldığını kaydetti.

AA / Gökhan Kavak - Güncel

Togo Cumhuriyeti, Etiyopya, Afrika, Güncel, Haberler

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