Etiyopya'da isyancılardan kurtarılan Mekelle şehrinde okullar yeniden açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Etiyopya'da isyancılardan kurtarılan Mekelle şehrinde okullar yeniden açıldı

Etiyopya'da isyancılardan kurtarılan Mekelle şehrinde okullar yeniden açıldı
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Etiyopya'da isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) yönelik askeri operasyonda kurtarılan Mekelle şehrinde okulların yeniden açıldığı bildirildi.

Etiyopya'da isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) yönelik askeri operasyonda kurtarılan Mekelle şehrinde okulların yeniden açıldığı bildirildi.

Mekelle Eğitim Müdürü Genet Mebratu, basına yaptığı açıklamada, şehirde güvenliğin sağlanmasıyla 32 devlet ve 30 özel okulun eğitime yeniden başladığını açıkladı.

Çatışmalar nedeniyle bazı okulların hasar gördüğü bilgisini paylaşan Mebratu, okulların tamiri ve ekipmanların tedariki için çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

TPLF güçlerinden geri alınan Tigray bölgesinin başkenti Mekelle şehrinde olduğu gibi diğer şehirlerde de yakın zamanda okulların eğitime başlayacağı bildirildi.

Tigray'da çatışmalar sürüyor

Kuzeydeki Tigray eyaletini yöneten TPLF güçleri, 3 Kasım 2020'de Etiyopya'nın Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırmış, Başbakan Abiy Ahmed, ertesi gün TPLF'ye karşı askeri harekat kararı almıştı.

Ordu, teslim olmayı reddeden isyancı TPLF güçlerinin kontrolündeki Mekelle şehrini 28 Kasım 2020'de ele geçirmişti.

Başbakan Ahmed, Mekelle'nin alınmasının ardından operasyonun son aşamasının tamamladığını duyursa da bölgede çatışmaların sürdüğü bildiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

Pakistan'da tren kazası: 45 ölü, 100 yaralı
Pakistan'da tren kazası: 45 ölü, 100 yaralı
Pakistan'da tren kazası: 38 ölü, 64 yaralı
Pakistan'da tren kazası: 38 ölü, 64 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ziya Selçuk Sedat Peker Veysel Eroğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Hazal Kaya Burak Özçivit Fahriye Evcen
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Ergin Ataman Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Etiyopya'da isyancılardan kurtarılan Mekelle şehrinde okullar yeniden açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.06.2021 22:14:11. #1.13#

title