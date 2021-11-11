Etiyopya'da isyancılar, hükümete ait bir helikopteri düşürdüğünü öne sürdü
Etiyopya'da hükümet güçlerine karşı savaşan Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) üyesi isyancılar, hükümete ait bir helikopteri düşürdüklerini öne sürdü.
Etiyopya'da hükümet güçlerine karşı savaşan Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) üyesi isyancılar, hükümete ait bir helikopteri düşürdüklerini öne sürdü.
TPLF Sözcüsü Getachew Reda, Twitter'dan, ülkenin kuzeydoğusundaki Mile bölgesinde hükümete ait bir helikopteri düşürdüklerini açıkladı.
Reda, "Mile bölgesindeki uçaksavar birimlerimiz, bu sabah bir MI-35 helikopterini düşürdü." ifadesini kullandı.
Etiyopya hükümeti, 2 Kasım'da güneye doğru ilerleyişini sürdüren isyancı TPLF saldırıları nedeniyle ülkede OHAL ilan etmişti.
TPLF'nin başkent Addis Ababa'ya yapabileceği muhtemel saldırılara karşı savunma görev birlikleri oluşturulmuştu.
Ülkenin kuzeyinde 1 yıldır süren çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.