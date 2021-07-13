Etiyopya'da isyancılar bir kenti daha ele geçirdi
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Etiyopya'da isyancılar bir kenti daha ele geçirdi

Etiyopya'da isyancılar bir kenti daha ele geçirdi
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Etiyopya'da isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF), Tigray eyaletinin güneyindeki Alamata kentini ele geçirdiğini duyurdu.

Etiyopya'da isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF), Tigray eyaletinin güneyindeki Alamata kentini ele geçirdiğini duyurdu.

TPLF sözcülerinden Getachew Reda, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Alamata kentinin Amhara kuvvetleri ve federal güçlerden arındırıldığını ileri sürdü.

Hükümet konuya ilişkin açıklama yapmazken, iletişim hatlarının kesik olması nedeniyle sahada gelişmelere ilişkin iddialar teyit edilemiyor.

Eyaletin başkenti Mekelle dahil büyük kısmının kontrolünü ele geçiren TPLF, hükümetin ateşkes kararına uymayacağını açıklamıştı.

Etiyopya hükümeti, 28 Haziran'da, TPLF isyancılarının ele geçirdiğini ileri sürdüğü Tigray bölgesinde tek taraflı ateşkes ilan ettiğini duyurmuştu.

Bir dönem Tigray eyaletini yöneten isyancı TPLF güçlerinin, 3 Kasım 2020'de Etiyopya'nın Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırması ve sonrasında Başbakan Abiy Ahmed'in TPLF'ye karşı askeri harekat kararı almasının ardından eyalette 1,7 milyondan fazla kişi yerinden edildi.

Birleşmiş Milletler (BM), 8 Haziran'da Tigray bölgesi için "kıtlık" uyarısında bulunmuş ancak Etiyopya hükümeti bunu reddetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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