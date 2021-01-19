Etiyopya'da isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin sicil kaydı iptal edildi
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Etiyopya'da isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin sicil kaydı iptal edildi

19.01.2021 11:09 | Son Güncelleme: 19.01.2021 11:12
Etiyopya'da isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin sicil kaydı iptal edildi

Etiyopya'da ayrılıkçı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF) sicil kaydının iptal edildiği bildirildi.

Etiyopya'da ayrılıkçı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF) sicil kaydının iptal edildiği bildirildi.

Etiyopya Ulusal Seçim Komisyonundan (NEBE) yapılan yazılı açıklamada, TPLF'nin "silahlı şiddet uygulamakla" suçlandığı belirtildi.

Açıklamada, sicil kaydı iptal edilen TPLF'nin artık siyasi parti haklarını kullanarak faaliyet yürütemeyeceği kaydedildi.

Öte yandan Tigray bölgesinde faaliyet gösteren siyasi partilere, kararlarıyla ilgili bir adım atmadan önce yetkilileri bilgilendirme talimatı verildi.

Çatışmalar 3 aydır sürüyor

TPLF, çok sayıda etnik grubun bir arada yaşadığı ve etnik kökene dayalı federalizmin benimsendiği ülkede, komünist Derg yönetiminin yıkılması sonrasında kurulan Etiyopya Halkları Devrimci Demokratik Cephesini (EPRDF) kullanarak 2018'e kadar ülke yönetiminde başat güç olmuştu.

Başbakan Abiy Ahmed'in 2019'da EPRDF'yi lağvederek kurduğu yeni partiye katılmayan TPLF, seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayrimeşru olduğunu ileri sürmüş, Eylül 2020'de yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı.

İsyancı TPLF güçleri, 3 Kasım 2020'de Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırmış, Ahmed, ertesi gün TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ordu, teslim olmayı reddeden isyancı TPLF güçlerinin elinde bulunan Mekelle şehrini 28 Kasım 2020'de ele geçirmişti.

Başbakan Ahmed, Mekelle'nin alınmasının ardından operasyonun son aşamasının tamamladığını duyurmuş, suçluların tek tek yakalanıp adalet önüne çıkarılacağını açıklamıştı.

Çatışmaların halen sürdüğü bölgede, aralarında eski bakanların da olduğu çok sayıda TPLF lideri ölü olarak ele geçirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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