Etiyopya'da isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin üst düzey 2 ismi teslim oldu
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Etiyopya'da isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin üst düzey 2 ismi teslim oldu

21.01.2021 15:03 | Son Güncelleme: 21.01.2021 15:07
Etiyopya'da isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin üst düzey 2 ismi teslim oldu

Etiyopya'da isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF) üst düzey 2 isminin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Etiyopya'da isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF) üst düzey 2 isminin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Etiyopya ordusu adına açıklama yapan Tümgeneral Muhammed Tesema, teslim olan TPLF üyesi 2 kişinin Etiyopya ordusundan emekli subay oldukları bilgisini paylaştı.

İsimleri Muhammed Esha ve Mulugeta Berhe olarak açıklanırken söz konusu kişilerin ülkenin kuzeyinde ordu birliklerine saldırılarda rol aldıkları aktarıldı.

- Çatışmalar 3 aydır sürüyor

TPLF, çok sayıda etnik grubun bir arada yaşadığı ve etnik kökene dayalı federalizmin benimsendiği ülkede, komünist Derg yönetiminin yıkılması sonrasında kurulan Etiyopya Halkları Devrimci Demokratik Cephesini (EPRDF) kullanarak 2018'e kadar ülke yönetiminde başat güç olmuştu.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in 2019'da EPRDF'yi lağvederek kurduğu yeni partiye katılmayan TPLF, seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayrimeşru olduğunu ileri sürmüş, Eylül 2020'de yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı.

İsyancı TPLF güçleri, 3 Kasım 2020'de Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırmış, Ahmed ertesi gün TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ordu, teslim olmayı reddeden TPLF güçlerinin elinde bulunan Mekelle şehrini 28 Kasım 2020'de ele geçirmişti.

Başbakan Ahmed, Mekelle'nin alınmasının ardından operasyonun son aşamasının tamamladığını duyurmuş, suçluların tek tek yakalanıp adalet önüne çıkarılacağını açıklamıştı.

Çatışmaların halen sürdüğü bölgede, aralarında eski bakanların da olduğu çok sayıda TPLF lideri ölü olarak ele geçirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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