Etiyopya'da insani yardıma muhtaçların sayısı 23 milyonu buldu

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Etiyopya'da çatışma ve diğer tehditlerden ötürü insani durumun endişe verici boyutlara ulaştığını belirterek 23 milyon kişinin yardıma muhtaç olduğunu duyurdu.

IFRC'den yapılan açıklamada, acil harekete geçilmediği takdirde milyonlarca kişinin yerinden olma ve gıda güvenliği riskiyle karşı karşıya olduğunu ifade edildi.

Açıklamada, yaklaşık 110 milyon nüfuslu ülkede 23 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğu aktarıldı.

Çatışmaların yanı sıra kuraklık, salgın ve çekirge istilaları gibi unsurların da krizi tetiklediği kaydedilen açıklamada, barınak, gıda, nakit para ve sağlık hizmetlerine acil ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

IFRC Afrika Bölge Direktörü Muhammed Mukhier, IFRC ekipleri ve ortaklarının çaresiz haldeki halka ulaşmak için ellerinden geleni yaptığını ancak kaynakların ihtiyacı karşılamaya yeterli olmadığını söyledi.

Kuzeydeki isyancıların Tigray'dan sonra Amhara ve Afar eyaletlerine saldırması sonrası insani kriz daha da derinleşmişti.

Etiyopya ordusu, işgal edilen pek çok bölgeyi geri alsa da ülkede çatışmalar sürüyor.

AA / Tufan Aktaş - Son Dakika Haberleri

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