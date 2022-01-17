Etiyopya'da insan hakları ihlallerini soruşturmak için "Bakanlıklar Arası Komite" kuruldu - Haberler
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Etiyopya'da insan hakları ihlallerini soruşturmak için "Bakanlıklar Arası Komite" kuruldu

Etiyopya'da insan hakları ihlallerini soruşturmak için
AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Etiyopya hükümetinin, ülkenin kuzeyinde iç savaşın yaşandığı bölgelerdeki insan hakları ihlallerini soruşturmak için Bakanlıklar Arası Komite kurduğu bildirildi.

Etiyopya hükümetinin, ülkenin kuzeyinde iç savaşın yaşandığı bölgelerdeki insan hakları ihlallerini soruşturmak için Bakanlıklar Arası Komite kurduğu bildirildi.

Etiyopya basınındaki habere göre Komite Başkanı Tadesse Kassa, kurulan komite ile insan hakları ihlalleri iddialarının daha koordineli bir şekilde soruşturulacağını açıkladı.

Merkezi hükümet güçleri ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında devam eden çatışmalardaki insan hakları ihlallerini araştırmak istediklerini belirten Kassa, bunun için Bakanlıklar Arası Komite kurulduğunu açıkladı.

Kassa, Etiyopya hükümeti olarak Etiyopya İnsan Hakları Komisyonu (EHRC) ve Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin Tigray bölgesinde insan hakları ihlalleriyle ilgili yürütülen soruşturmaları desteklediklerini belirtti.

BM, Etiyopya'da devam eden çatışmaların insani yardımların Tigray'a ulaştırılmasını zorlaştırdığı açıklamıştı.

Etiyopya'daki çatışmalar

Bir yılı aşkın süredir iç savaşın yaşandığı Etiyopya'da, barışın tesis edilmesi için ilk kez 29 Aralık 2021'de, 11 kişiden oluşan Ulusal Diyalog Komisyonu kurulmuştu.

Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne (TPLF) bağlı isyancıları ülkenin kuzeyindeki Amhara ve Afar eyaletlerinden çıkaran Etiyopya, Tigray eyaletine yeniden operasyon planlanmadığını açıklamıştı.

Ülkenin kuzeyinde 1 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri

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