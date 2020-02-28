Etiyopya'da İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı
Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için cuma namazı sonrası Etiyopya'nın Harar şehrinde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için cuma namazı sonrası Etiyopya'nın Harar şehrinde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Şehrin tarihi Jumma Mescidi'nde cuma namazı sonrası Türk ordusu için dualar edildi.
Bölge halkının tertip ettiği cenaze namazına yüzlerce Hararlı katıldı.
Harar, 19. yüzyılda kısa bir süre Osmanlı hakimiyetinde kalmıştı.
Kaynak: AA