Etiyopya'da iç savaş nedeniyle ilan edilen olağanüstü hal kaldırıldı - Haberler
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Etiyopya'da iç savaş nedeniyle ilan edilen olağanüstü hal kaldırıldı

AA, Gökhan Kavak - Güncel
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Etiyopya'da iç savaş nedeniyle ilan edilen olağanüstü hal kaldırıldı

Etiyopya yönetimi, kuzeydeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF) saldırıları nedeniyle ilan ettiği 6 aylık olağanüstü hali kaldırdığını duyurdu.

Etiyopya yönetimi, kuzeydeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF) saldırıları nedeniyle ilan ettiği 6 aylık olağanüstü hali kaldırdığını duyurdu.

Etiyopya Fana televizyonunun haberine göre, Bakanlar Kurulu tarafından olağanüstü hal uygulamasının vaktinden önce kaldırılması için alınan karar Temsilciler Meclisine gönderildi.

Temsilciler Meclisi, oy çokluğuyla 6 aylık olağanüstü hal uygulamasının vaktinden önce kaldırdığını açıkladı.

Etiyopya Bakanlar Kurulu, halkı TPLF'nin saldırılarından korumak için geçen sene 2 Kasım'da ülke çapında olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu.

Kasım 2020'de başlayan ve Tigray'ın komşu eyaletlerine de sıçrayan çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti.

AA / Gökhan Kavak - Güncel

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