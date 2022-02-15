Etiyopya'da iç savaş nedeniyle ilan edilen olağanüstü hal kaldırıldı

Etiyopya yönetimi, kuzeydeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF) saldırıları nedeniyle ilan ettiği 6 aylık olağanüstü hali kaldırdığını duyurdu.

Etiyopya Fana televizyonunun haberine göre, Bakanlar Kurulu tarafından olağanüstü hal uygulamasının vaktinden önce kaldırılması için alınan karar Temsilciler Meclisine gönderildi.

Temsilciler Meclisi, oy çokluğuyla 6 aylık olağanüstü hal uygulamasının vaktinden önce kaldırdığını açıkladı.

Etiyopya Bakanlar Kurulu, halkı TPLF'nin saldırılarından korumak için geçen sene 2 Kasım'da ülke çapında olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu.

Kasım 2020'de başlayan ve Tigray'ın komşu eyaletlerine de sıçrayan çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti.