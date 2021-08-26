Etiyopya'da hükümetten tüm siyasi oluşumlara diyalog çağrısı
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Etiyopya'da hükümetten tüm siyasi oluşumlara diyalog çağrısı

Etiyopya'da hükümetten tüm siyasi oluşumlara diyalog çağrısı
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Etiyopya hükümeti, ülkedeki çatışmaların sonlandırılması için tüm siyasi oluşumlara diyalog çağrısı yaptı.

Etiyopya hükümeti, ülkedeki çatışmaların sonlandırılması için tüm siyasi oluşumlara diyalog çağrısı yaptı.

Etiyopya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dina Mufti, iki haftada bir düzenlenen basın toplantısında ülkedeki çatışmalarla ilgili açıklama yaptı.

Mufti, hükümetin ülkedeki tüm siyasi aktörlerle diyalog kurmaya hazır olduğunu duyurdu.

Ülkede 4'ü Tigray bölgesinde olmak üzere 54 partinin bulunduğu bilgisini paylaşan Mufti, ulusal barış ve demokrasinin sağlanması için kanaat önderleri ve dini liderlere de destek çağrısı yaptı.

Mufti, güvenlik güçlerine karşı saldırılar düzenleyen Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) üyelerinin sivilleri de hedef aldığını kaydederek, uluslararası toplumu buna karşı adım atmaya çağırdı.

Etiyopya ordusu, Kasım 2020'de isyancılara karşı başlatılan operasyonda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da Tigray'ın başkenti Mekelle'den çekilmişti.

Tek taraflı ateşkes ilan eden hükümet, TPLF'nin kuzeydeki hızlı ilerleyişi sonrası karşı saldırıya geçmişti. TPLF üyeleriyle güvenlik güçleri arasında devam eden çatışmalardan 4,5 milyon sivil etkilendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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