Etiyopya'da hükümet Tigray'da tek taraflı ateşkes ilan etti

Etiyopya'da hükümet, Tigray bölgesinde tek taraflı ateşkes ilan ederek, Tigray'ın başkenti Mekelle'den çekildi.

Etiyopya'da hükümet, Tigray bölgesinde tek taraflı ateşkes ilan ederek, Tigray'ın başkenti Mekelle'den çekildi.

Etiyopya'da Tigray bölgesini kontrol eden isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçlerinin geçtiğimiz sene 3 Kasım'da Etiyopya ordusunun Kuzey Komutanlığına bağlı birliklere saldırması üzerine Başbakan Abiy Ahmed, TPLF'ye karşı askeri harekat kararı almıştı. Etiyopya hükümeti, yaklaşık 8 aydır süren çatışmaların ardından Tigray bölgesinde tek taraflı ateşkes ilan etti. Etiyopya hükümeti, TPLF güçlerinin devrilmesi sonrası Tigray'a atanan geçici bölgesel yönetimin talebi üzerine ateşkesin kabul edildiğini ifade etti.

Bölgede bulunan ve ismini vermek istemeyen bir Birleşmiş Milletler (BM) yetkilisi basına verdiği demeçte, TPLF'nin 1 haftadır süren yoğun saldırılarının ardından Etiyopya ordusunun Tigray'ın başkenti Mekelle'den çekildiğini ifade etti. Hükümetin Mekelle'den çekilmesinin halk tarafından sevinçle karşılandığını belirten yetkili, halkın kutlama için sokaklara döküldüğünü aktardı. Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) Sözcüsü Getachew Reda ise, Tigray'ın başkenti Mekelle'nin kontrolleri altında olduğunu açıkladı.

Etiyopya tarafından yapılan açıklamada, "Bu tek taraflı ateşkes ilanı 28 Haziran 2021'den itibaren başlıyor ve tarım sezonu sona erene kadar kalacak" ifadelerine yer verildi. Etiyopya'da ekim mevsimi mayıstan eylüle kadar sürüyor. Açıklamada ayrıca, çiftçilerin topraklarını sürmeye, yardım gruplarının faaliyet göstermeye ve barış için bölgede çalışmaların devam edeceği aktarıldı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Başbakan Abiy Ahmed ile görüştüğünü ve "düşmanlıkların etkili bir şekilde durdurulacağından umutlu olduğunu" ifade ederek, "Sivillerin korunması, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşması ve siyasi bir çözüm bulunması esastır" dedi.

Tigray'da pazar yerine hava saldırısı düzenlenmişti

Tigray bölgesinde bulunan Togoga kasabasındaki pazar yerine 23 Haziran'da hava saldırısı düzenlenmişti. Sağlık görevlileri ve görgü tanıkları, saldırı sonucu en az 43 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etmişti. Togoga'daki saldırı sonrası bölgeye gitmek isteyen sağlık görevlilerin engellendiği bildirilmiş, Etiyopya ordusuna bağlı askerlerin Mekelle'den şehre giden ana yolu kapattığı öne sürülmüştü. - ADDİS ABABA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı