Etiyopya'da Hristiyanların Timkat Bayramı mateme dönüştü

21.01.2020 10:32 | Son Güncelleme: 21.01.2020 10:32

Etiyopya'da Hz. İsa'nın Şeria (Ürdün) Nehri'nde vaftiz edilişinin anısına düzenlenen Timkat Bayramı (Epifani) kutlamaları kazalar ve şiddet olayları nedeniyle mateme dönüştü.

Ülkenin kuzeyindeki Gondar şehrinde dün törenler için inşa edilen tahta podyumun çökmesi sonucu en az 100 kişi yaralandı, 3 kişi de hayatını kaybetti.

Doğudaki Harar şehrinde Hristiyanların Müslümanların iş yerlerine ve evlerine düzenlediği saldırılarda da çok sayıda kişi yaralandı.

AA muhabirinin Harar'daki yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Hristiyan grupların işlek Aretenya Meydanı'nda Müslümanlara ait bir anıtı yıkmaya çalışması sonucu iki grup arasındaki gerilim arttı.

Hristiyan gruplar daha sonra Müslümanların iş yerlerine ve araçlarına saldırarak kullanılamaz hale getirdi.

Şiddet eylemlerine federal polisin müdahale etmemesi halkın tepkisini çekti.

Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu Harar'ın yakınlarındaki Dire Dawa şehrine de uzanan çatışmalarda ölü ve yaralı sayısına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

Timkat Bayramı, Etiyopyalı Ortodokslar tarafından her yıl 19 Ocak'ta, artık yıllarda ise 20 Ocak'ta kutlanıyor.

Kaynak: AA