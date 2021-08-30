Etiyopya'da güvenlik güçleri ile isyancılar arasındaki çatışmalarda 7 bin okul yıkıldı
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Etiyopya'da güvenlik güçleri ile isyancılar arasındaki çatışmalarda 7 bin okul yıkıldı

Etiyopya'da güvenlik güçleri ile isyancılar arasındaki çatışmalarda 7 bin okul yıkıldı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

ADDİS Etiyopya'da güvenlik güçleri ile çatışan isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF) 7 bin okulun yıkılmasına neden olduğu açıklandı.

ADDİS Etiyopya'da güvenlik güçleri ile çatışan isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF) 7 bin okulun yıkılmasına neden olduğu açıklandı.

Eğitim Bakanı Getahun Mekuria, başkent Addis Ababa'da düzenlenen "Milli Eğitim Konferansı"nda, isyancı TPLF mensuplarının 7 bin okulun tamamen veya kısmen yıkılmasına neden olduğunu belirtti.

Mekuria, yalnızca son bir ayda 88 bin öğrencinin kayıtlı olduğu 455 okulun TPLF isyancılar tarafından tahrip edildiğini kaydetti.

Çatışmaları kuzeydeki Afar ve Amhara eyaletlerine yayan TPLF, haftalardır ilerleyişini sürdürüyor.

Amhara eyaletindeki tarihi Lalibela kentine giren TPLF'nin, Weldiya kentini almak için federal güçlerle çatışıyor.

Etiyopya ordusu, Kasım 2020'de isyancılara karşı başlatılan operasyonda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da Tigray'ın başkenti Mekelle'den çekilmişti.

Bir dönem Tigray eyaletini yöneten ve ülke siyasetinde etkin güç olan TPLF, Başbakan Abiy Ahmed'in 2018'de başa gelmesinden sonra ülkenin en büyük etnik grupları olan Amhara ve Oromoları iktidarda temsil eden partilerle siyasi çekişme içine girmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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