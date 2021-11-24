Etiyopya'da "Güneybatı Etiyopya" adında yeni bir eyalet kuruldu

Etiyopya'nın güneybatısında eylülde yapılan referandum sonrası resmi olarak "Güneybatı Etiyopya" eyaleti kuruldu.

Federalizmle yönetilen ülkede "Güneybatı Etiyopya" adıyla kurulan eyaletin başkanlığına Negash Wagesho getirildi.

Başbakan Abiy Ahmed, yaptığı açıklamada, yeni kurulan eyaletin ülkede siyasal hakların kullanılması için başlatılan reformların bir delili olduğunu ifade etti.

30 Eylül'de yapılan referanduma Dawro, Bench Sheka, Güney Omo, Kafa, Konta ve Sheko bölgeleri sakinleri katılmıştı.

Ülkede, 2020'de güneydeki Sidama halkı, referandumla kendi eyaletine kavuşmuştu.

Etnik temelli 11 eyalet ve Addis Ababa ile Dire Dawa gibi özel şehir yönetimlerinden oluşan ülkede, 80'den fazla etnik grup bulunuyor.

Ülkedeki eyaletlerin özerklikleri ve kendi meclisleri bulunuyor.

AA / Tufan Aktaş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet