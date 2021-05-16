Etiyopya'da genel seçimler yine ertelendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Etiyopya'da genel seçimler yine ertelendi

Etiyopya'da genel seçimler yine ertelendi
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Etiyopya'da haziranda yapılması planlanan genel seçimlerin yeniden ertelendiği bildirildi.

Etiyopya'da haziranda yapılması planlanan genel seçimlerin yeniden ertelendiği bildirildi.

FANA televizyonunun haberine göre, Ulusal Seçim Komisyonu (NEBE) Başkanı Birtukan Mideksa, yaptığı açıklamada, 5 Haziran'da düzenlenecek genel seçimlerin ertelendiğini belirtti.

Mideksa, seçmen kayıtlarında yaşanan gecikmelerin seçim gününü zorladığını kaydetti.

Yeni belirlenecek seçim gününün 3 haftayı geçmeyeceğini aktaran Mideksa, "Geciken işleri tamamlamak için birkaç hafta ya da gün için herkese haber vereceğiz. Ama 3 haftadan fazla olmaz." ifadesini kullandı.

Etiyopya'da daha önce Ağustos 2020'de düzenleneceği açıklanan seçimler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 5 Haziran'a ertelenmişti. O zamandan bu yana ülkenin Tigray bölgesinde ve diğer bölgelerde etnik çatışmalar devam etti.

Kasım 2020'den bu yana bir dönem yönettiği Tigray eyaletinde hükümet güçleriyle çatışan Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF), mevcut hükümetin gayrimeşru olduğunu ilan ederek hükümetin eyalet topraklarındaki egemenliğini tanımamıştı.

Barışçıl siyaseti benimseyen Oromo Kurtuluş Cephesi'nden (OLF) ayrılarak silahlı mücadeleyi sürdüren OLF-Shene ise hükümet tarafından federal güçlere ve farklı etnik gruplara silahlı saldırılar düzenlemekle suçlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ekrem İmamoğlu Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Cemal Hünal Demet Akalın Nur Fettahoğlu
Spor Cenk Tosun Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Etiyopya'da genel seçimler yine ertelendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.05.2021 00:34:33. #1.11#

title