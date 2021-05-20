Etiyopya'da genel seçimler 21 Haziran'a ertelendi
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Etiyopya'da genel seçimler 21 Haziran'a ertelendi

Etiyopya'da genel seçimler 21 Haziran'a ertelendi
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

ADDİS Etiyopya'da genel seçimler, seçmen kayıtlarının gecikmesi ve lojistik sorunlar nedeniyle 21 Haziran'a ertelendi.

ADDİS Etiyopya'da genel seçimler, seçmen kayıtlarının gecikmesi ve lojistik sorunlar nedeniyle 21 Haziran'a ertelendi.

Etiyopya Ulusal Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, son olarak 5 Haziran'da yapılması kararlaştırılan seçimlerin yeni takviminin 21 Haziran olduğu aktarıldı.

Açıklamada, seçimin ertelenmesinin gerekçesi olarak seçmen kayıtlarının gecikmesi, lojistik ve insan gücünde yaşanan sorunlar gösterildi.

İsyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) yönelik askeri operasyonun yapıldığı Tigray eyaletinde de seçimlerin başka bir tarihte yapılması kararlaştırıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Ağustos 2020'den Haziran 2021'ye alınan seçimlerin ertelenmesi muhalefetin tepkisiyle karşılaşmıştı.

Nüfusun en kalabalık olduğu Oromiya eyaletindeki iki güçlü muhalif parti, liderlerinin tutukluluğu ve muhalefete yönelik baskılar gerekçesiyle seçimlere katılmayacağını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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