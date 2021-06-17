Etiyopya'da genel seçimden önce siyasi kampanya süreci sona erdi
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Etiyopya'da genel seçimden önce siyasi kampanya süreci sona erdi

Etiyopya'da genel seçimden önce siyasi kampanya süreci sona erdi
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

ADDİS Etiyopya'da 21 Haziran'da düzenlenecek genel seçimler öncesi siyasi partiler ve bağımsız adayların seçim kampanyaları sona erdi.

ADDİS Etiyopya'da 21 Haziran'da düzenlenecek genel seçimler öncesi siyasi partiler ve bağımsız adayların seçim kampanyaları sona erdi.

Etiyopya Ulusal Seçim Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, 6'ncısı düzenlenecek meclis ve bölgesel konsey üyeleri seçimlerinde 40 milyondan fazla kişinin oy kullanacağı belirtildi.

Açıklamada, "Federal Mecliste 547 adayın yarışacağı genel seçimler için 17 Haziran itibarıyla hiçbir siyasi partinin seçim kampanyası yapmasına izin verilmeyecek." ifadesi kullanıldı.

Çatışmaların devam ettiği ülkenin kuzeyindeki Tigray bölgesinde ise 5,5 milyon kişinin oy kullanamayacağı kaydedildi.

Seçimlerde 46'dan fazla siyasi parti ve bağımsız aday yarışacak.

Ülkede genel seçimler son olarak 2015'te düzenlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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