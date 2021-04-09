Etiyopya'da etnik çatışmalarda son bir ayda 300'den fazla kişi hayatını kaybetti
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Etiyopya'da etnik çatışmalarda son bir ayda 300'den fazla kişi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel
Etiyopya'da etnik çatışmalarda son bir ayda 300'den fazla kişi hayatını kaybetti

Etiyopya'da Amhara ve Oromo etnik grupları arasında yaşanan çatışmalarda, son bir ayda 300'den fazla kişinin yaşamını yitirdi.

Etiyopya'da Amhara ve Oromo etnik grupları arasında yaşanan çatışmalarda, son bir ayda 300'den fazla kişinin yaşamını yitirdi.

Etiyopya Ombudsman Enstitüsünden yapılan açıklamada, Amhara eyaletinin Kuzey Shewa ve Oromo Özel Bölgesi'nde yaşanan ve günlerce süren çatışmalarda yüzlerce kişinin öldüğü, 1500'den fazla evin de ateşe verildiği ifade edildi.

Açıklamada, şiddet olaylarının, 19 Mart'ta Oromo kökenli bir imamın cami önünde vurularak öldürülmesi sonrası patlak verdiği, Amhara eyalet güçleri ve burada yaşayan Oromo sivillerin çatıştığı kaydedildi.

Çatışmada 303 kişinin öldüğü ve 369 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, 50 binden fazla kişinin de evlerini terk etmek zorunda kaldığına işaret edildi.

Son aylarda ülkenin hem Amhara hem de Oromiya eyaletlerinde iki farklı etnik grubun mensupları birbirine saldırılar düzenliyor.

Ülkede 5 Haziran'da yapılması planlanan genel seçimler öncesinde şiddet olaylarının artması dikkati çekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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