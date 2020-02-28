Etiyopya'da etnik çatışma: 12 ölü

28.02.2020 16:44 | Son Güncelleme: 28.02.2020 16:44

Etiyopya'nın batısındaki Gambella bölgesinde çıkan etnik çatışmalarda 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Devlet televizyonu ETV'nin haberine göre, yerel bir yetkilinin öldürülmesi sonrası patlak veren çatışmalarda 12 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Çatışmalarda yaklaşık 400 konut zarar görürken 7 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Gambella polisi, çatışmalara karıştığı tespit edilen 6 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Ülkede son iki yıldan bu yana şiddetlenen etnik çatışmalar, yüz binlerce insanın yerinden olmasına ve yüzlerce kişinin de ölümüne neden oldu.

Kaynak: AA