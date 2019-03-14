Etiyopya'da Düşen Uçağın Kara Kutusu Fransa'da

– Etiyopya Havayolları'nın Addis Ababa-Nairobi uçuşunu yaptığı sırada düşen Boeing 737-8 Max tipi yolcu uçağının kara kutusu inceleme için Paris'e ulaştı.

Etiyopya Havayolları sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kaza Araştırma Bürosu (AIB) başkanlığındaki bir Etiyopyalı heyet, Uçuş Veri Kaydedicisi'ni (FDR) ve Kokpit Ses Kayıt Cihazı'nı (CVR) inceleme için Paris'e gönderdi" denildi.

Fransa Araştırma ve Analiz Bürosu (BEA) ise uçağın kara kutusunun kendilerine ulaştığını ve kara kutuyu inceleyeceklerini duyurdu. Ancak, incelemenin ne kadar süreceğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Uluslararası kurallar gereği Fransa tarafından yapılacak incelemeyi Etiyopya 'danışman' sıfatı ile yürütecek. ABD Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu (NTSB) da üretici ülkeyi temsilen incelemede yer alacak.

Kaynak: DHA