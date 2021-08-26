Etiyopya'da devam eden çatışmalardan 4,5 milyon sivil etkilendi
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Etiyopya'da devam eden çatışmalardan 4,5 milyon sivil etkilendi

Etiyopya'da devam eden çatışmalardan 4,5 milyon sivil etkilendi
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'nın kuzeyinde Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) üyeleriyle güvenlik güçleri arasında devam eden çatışmalardan 4,5 milyon sivilin etkilendiği açıklandı.

Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'nın kuzeyinde Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) üyeleriyle güvenlik güçleri arasında devam eden çatışmalardan 4,5 milyon sivilin etkilendiği açıklandı.

Etiyopya Barış Bakanı Muferihat Kamil, ülkenin kuzeyindeki çatışmaların sivillere etkisiyle ilgili basına açıklama yaptı.

Kamil, TPLF üyelerinin saldırıları nedeniyle devam eden çatışmalardan 4,5 milyon kişinin olumsuz etkilendiğini kaydetti.

Çatışmaların merkezi Tigray bölgesi haricinde Amhara ve Afar'da 500 bin kişinin evini terk etmek zorunda kaldığı bilgisini paylaşan Kamil, sivillere karşı suç işlendiğini söyledi.

Kamil, TPLF üyelerinin Afar bölgesinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 200'den fazla kişiyi öldürdüğünü kaydetti.

Hükümetin insani durum nedeniyle tek taraflı ateşkes ilan ettiğine ancak TPLF'nin buna uymadığına dikkati çeken Kamil, sadece Amhara bölgesindeki kamplara 1,2 milyon kişinin sığındığını ifade etti.

Etiyopya ordusu, Kasım 2020'de isyancılara karşı başlatılan operasyonda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da Tigray'ın başkenti Mekelle'den çekilmişti.

Tek taraflı ateşkes ilan eden hükümet, TPLF'nin kuzeydeki hızlı ilerleyişi sonrası karşı saldırıya geçmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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