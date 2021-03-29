Etiyopya'da Covid-19 nedeniyle tüm yoğun bakım üniteleri dolunca tedbirler sıkılaştırıldı

ADDİS Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan hastaların yoğun bakım servislerini doldurması üzerine tedbirler artırıldı.

ADDİS Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan hastaların yoğun bakım servislerini doldurması üzerine tedbirler artırıldı.

Hükümetten yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkanların ülkeye girişine izin verilmeyeceği belirtildi.

Açıklamada polise, maskesiz dolaşanları ve fiziksel mesafeye uymayanları gözaltına alma izni verildiği kaydedildi.

Buna göre, yasaklara uymayan kişiler hem para hem de hapis cezasıyla karşılaşabilecek.

Yoğun bakım üniteleri doldu

Sağlık Bakanı Lia Tadesse, virüsün her zamankinden daha hızlı şekilde yayıldığını belirterek, "700'den fazla yoğun bakım yatağı dolu ve ülkedeki hastaneler daha fazla ciddi hastayı kabul edebilecek kapasitede değil." dedi.

110 milyon nüfuslu Etiyopya'da şimdiye kadar 200 binden fazla vaka görülürken, 2 bin 800 kişi virüse bağlı olarak hayatını kaybetti.

Ülkede toplu aşılama bu ay Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programının (COVAX) gönderdiği 2 milyon 200 bin doz aşıyla başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş