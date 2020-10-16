Etiyopya'da çöl çekirgeleri tarlaları istila etti
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Etiyopya'da çöl çekirgeleri tarlaları istila etti

16.10.2020 20:41 | Son Güncelleme: 16.10.2020 20:44
Etiyopya'da çöl çekirgeleri tarlaları istila etti

Etiyopya'da çöl çekirgelerinin tarım alanlarını istilası kameralara yansıdı.

Etiyopya'da çöl çekirgelerinin tarım alanlarını istilası kameralara yansıdı.

Etiyopya Tarımsal Dönüşüm Ajansı, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ülkenin Oromiya eyaletinde ilaçlama yapmak için gittiği bir tarım alanını istila eden çekirge sürülerinin görüntülerine yer verdi.

Batı Hararge bölgesinde çekilen görüntülerde on binlerce çekirgenin tarım arazisini nasıl istila ettiği görüldü.

Her gün 150 kilometre yol katedebilen ve geçtiği bölgedeki ekinlere zarar veren çekirgeler, yerel halkta da paniğe neden oluyor.

Bir kilometrekarede yer alan 40-80 milyon çekirge, sadece bir günde 35 bin kişiye yetecek gıdayı tüketebiliyor.

BM, Doğu Afrika ülkelerindeki çiftçilerin hayatını aylardır kabusa çeviren çöl çekirgesi sürülerinin yeniden etkisini artırabileceği uyarısı yapmış ve Afrika Boynuzu bölgesinde özellikle Kenya, Somali ve Etiyopya'da durumun kritik olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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