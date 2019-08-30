Etiyopya'da büyük keşif: 3,8 milyon yıl önce yaşamış ilk insana ait kafatası bulundu

30.08.2019 04:08

Bilim insanları Etiyopya'da ilk insanlara ait neredeyse eksiksiz halde bir kafatası keşfetti. Kafatasının ait olduğu canlının bundan 3,8 milyon yıl önce yaşamış, maymun ve insan benzeri özellikler taşıyan bir türe ait olduğu bildirildi.



İlk defa 4,2 milyon yıl önce ortaya çıkan Australopithecus ananmensis türüne ait olan ve MRD adı verilen fosilin modern insanın evrim sürecinde çok önemli bir döneme ışık tutması bekleniyor. Euronews.com'da Görüntüle