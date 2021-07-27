Etiyopya'da BM uçağı zorunlu iniş yaptı
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Etiyopya'da BM uçağı zorunlu iniş yaptı

Etiyopya'da BM uçağı zorunlu iniş yaptı
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Hava Hizmeti (UNHAS) uçağı, Etiyopya'nın doğusunda mecburi iniş yapmak zorunda kaldı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Hava Hizmeti (UNHAS) uçağı, Etiyopya'nın doğusunda mecburi iniş yapmak zorunda kaldı.

UNHAS'tan yapılan yazılı açıklamada, yerel ortak Abyssinia Havayollarınca işletilen ve Jigjiga-Dire Dawa kentleri arasında yolcu taşıyan uçağın öğle saatlerinde mecburi iniş yapmak zorunda kaldığı belirtildi.

Açıklamada, uçaktaki 2 yolcu ve 2 mürettebatın ciddi yara almadığı, kontrol için Dire Dawa Hastanesine kaldırıldığı aktarıldı.

Yolcuların yardım örgütü Sınır Tanımayan Doktorların (MSF) çalışanları olduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, zorunlu inişe yol açan nedenin araştırıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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