Etiyopya'da bir kilisede 7 genç ölü bulundu
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Etiyopya'da bir kilisede 7 genç ölü bulundu

Etiyopya'nın Oromiya eyaletindeki bir kilisede 7 gencin cesedinin bulunduğu bildirildi.

20.04.2020 17:26 | Son Güncelleme: 20.04.2020 17:26
Etiyopya'da bir kilisede 7 genç ölü bulundu

Etiyopya'nın Oromiya eyaletindeki bir kilisede 7 gencin cesedinin bulunduğu bildirildi.

Etiyopya Haber Ajansının (ENA) haberine göre, ülkenin doğusundaki St. Joseph Kilisesi'ndeki bir odada 20 yaşından küçük 7 genç ölü halde bulundu.

Bölge Komutanı Aschalew Alemu, odada gençler dışında sadece bir jeneratör olduğunu ve gençlerin boğularak ölüp ölmedikleri ihtimalini değerlendirdiklerini söyledi.

Gençlerin kiliseye nasıl girdiği henüz anlaşılamazken, olayla ilgili 11 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle olağanüstü hal uygulanan ülkede kiliselerde toplu ibadetlere izin verilmiyor.

Kaynak: AA

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