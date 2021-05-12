Etiyopya'da binlerce Müslümanın katılımıyla yol üzerinde iftar düzenlendi
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Etiyopya'da binlerce Müslümanın katılımıyla yol üzerinde iftar düzenlendi

Etiyopya'da binlerce Müslümanın katılımıyla yol üzerinde iftar düzenlendi
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

ADDİS Etiyopya'da Müslümanlar ve Hristiyanların başkent Addis Ababa'da yol üzerinde kurduğu sofralarda binlerce Müslümanın katılımıyla iftar programı düzenlendi.

ADDİS Etiyopya'da Müslümanlar ve Hristiyanların başkent Addis Ababa'da yol üzerinde kurduğu sofralarda binlerce Müslümanın katılımıyla iftar programı düzenlendi.

Başkentteki Meksika Meydanı ile Bambi Meydanı'nı birbirine bağlayan ve kilometrelerce uzanan yol üzerinde toplanan Etiyopyalı Müslümanlar, oruçlarını birlikte açtı.

İftar programına İslami İşler Yüksek Konseyi Başkanı İbrahim İdriss, Belediye Başkanı Yardımcısı Jantrar Abay ve Ortodoks kilise başpiskoposları da katıldı.

Programda konuşan İslami İşler Yüksek Konseyi Başkanı İdriss, etkinliğin tüm Etiyopyalıların birlik içinde olma istekliliğinin göstergesi olduğunu belirtti.

Barış çağrısında bulan İdriss, bunun kamu yararının, ulusal birliğin ve ilerlemenin sürdürülmesine yardımcı olacağını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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