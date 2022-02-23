Etiyopya'da altın madeninin çökmesi sonucu 7 kişi öldü - Haberler
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Etiyopya'da altın madeninin çökmesi sonucu 7 kişi öldü

AA, Tufan Aktaş - Güncel
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Etiyopya'da altın madeninin çökmesi sonucu 7 kişi öldü

Etiyopya'nın Oromiya eyaletinde bir altın madeninin çökmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

Etiyopya'nın Oromiya eyaletinde bir altın madeninin çökmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, Oromiya'nın Doğu Bale bölgesinde elle madencilik yapan 7 kişi, maden ocağının çökmesi sonucu hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Doğu Bale yönetimi, madencilerin uzman yardımı almadan arama yaptıklarını açıkladı.

Altının önemli bir ihracat kaynağı olduğu Etiyopya'da halk, irili ufaklı çok sayıda madende geleneksel yöntemlerle madencilik yapmayı sürdürüyor.

AA / Tufan Aktaş - Güncel

Madencilik, Etiyopya, Altın, Bale, Güncel, Haberler

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