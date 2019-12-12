Etiyopya'da Aksum Krallığı dönemine ait kayıp şehir bulundu

12.12.2019 11:32 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:32

Etiyopya'da Aksum Krallığı döneminde ticari merkezlerden biri olduğu anlaşılan ve Afrika'daki Hristiyanlık tarihine ışık tutacak kayıp bir şehir keşfedildi.

Aralarında Johns Hopkins Üniversitesi ve Yale Üniversitesinden araştırmacıların bulunduğu arkeologlar, Antiquity dergisinde yayımladıkları makalede, hakkında az şey bilinen Aksum Krallığı medeniyetine ilişkin önemli bir keşif yaptıklarını duyurdu.

Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray eyaletinde bulunan ve "Beta Semani" olarak adlandırılan kayıp şehirde, birbirinden ilginç kişisel eşyaların yanı sıra 4. yüzyıla ait bir kilise de bulundu.

Radyokarbon tekniğiyle buradaki ilk yaşamın milattan önce 750 yılına uzandığı anlaşılırken, bölgenin daha sonra Kızıldeniz'i krallığın başkenti Aksum şehrine bağlayan bir ticari merkeze dönüştüğü belirtildi.

Kral Necaşi dönemine ait paralar bulundu

Fotoğrafları paylaşılan bulgular arasında üzerinde boğa figürü bulunan altın bir yüzük ve haçlarla süslenmiş madeni paralar da var.

Paraların arasında İslam'ın yayıldığı ilk dönemlerde Müslüman muhacirlere kucak açan Aksum Kralı Ashame (Kral Necaşi) dönemine ait olanları da bulunuyor. O döneme ait paraların üzerindeki kral resimleri dikkati çekiyor.

Milat ile milattan sonra 9. yüzyıl arasında hüküm süren Aksum Krallığı, 4. yüzyılda Hristiyanlığı kabul etmesinin ardından Sahra Altı Afrika'da bu dinin yayılmasında önemli rol oynadı.

Aksum Krallığı, bugünkü Etiyopya, Cibuti, Somali, Eritre, Yemen, Suudi Arabistan'ın güneyi, Mısır ve Sudan'ın bazı bölgelerinde hüküm sürüyordu.

Kaynak: AA