Etiyopya'da akademisyenler, Nil Nehri'nden daha iyi faydalanabilmek amacıyla forum oluşturdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Etiyopya'da akademisyenler, Nil Nehri'nden daha iyi faydalanabilmek amacıyla forum oluşturdu

03.03.2021 13:57 | Son Güncelleme: 03.03.2021 14:01
Etiyopya'da akademisyenler, Nil Nehri'nden daha iyi faydalanabilmek amacıyla forum oluşturdu

Etiyopya'daki 45 devlet üniversitesinden akademisyenler bir araya gelerek, Nil Nehri'nden daha iyi faydalanabilmek amacıyla "Nil Forumu"nu oluşturdu.

Etiyopya'daki 45 devlet üniversitesinden akademisyenler bir araya gelerek, Nil Nehri'nden daha iyi faydalanabilmek amacıyla "Nil Forumu"nu oluşturdu.

Etiyopya Basın Ajansının (EPA) haberine göre, Bilim ve Yüksek Öğrenim Devlet Bakanı Prof. Afework Kasu, rektör, rektör yardımcıları ve akademisyenlerin oluşturduğu "Nil Forumu" ile uzun vadede Nil Nehri'nin korunmasına ve Etiyopya'nın çıkarları için daha faydalı kullanılmasına yönelik yolların araştırılacağını belirtti.

Foruma 45 üniversitenin destek verdiğine dikkati çeken Afework, forumda Nil Nehri ile ilgili çeşitli araştırmalar da yapılacağını kaydetti.

Nil Nehri'nin su kaynağının yüzde 85'i Mavi Nil Nehri'nden

Beyaz Nil ve Mavi Nil'in birleşmesinden oluşan Nil Nehri'nin su kaynağının yüzde 85'i Etiyopya'daki Mavi Nil Nehri'nden geliyor.

Etiyopya'da inşası süren Hedasi Barajı'nın Nil Nehri havzasındaki Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında başlattığı diplomatik kriz ise sürüyor.

Etiyopya'nın Nil Nehri'ni besleyen Mavi Nil'in yatağını değiştirerek inşa ettiği Hedasi Barajı'nın (Büyük Rönesans Barajı) nehir havzasındaki Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında başlattığı diplomatik kriz tüm girişimlere rağmen çözülememişti.

Mısır'ın itiraz ve tehditlerine rağmen 2011'de barajın inşasına başlayan ve halihazırda yüzde 73'ünü tamamlayan Etiyopya, ortak anlaşma olmasa da barajda su tutmaya başlayacağını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Hulusi Akar Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin İrem Derici Hülya Avşar Kenan Doğulu İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Mesut Bakkal Mustafa Yumlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Etiyopya'da akademisyenler, Nil Nehri'nden daha iyi faydalanabilmek amacıyla forum oluşturdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 14:09:25. #1.15#
title