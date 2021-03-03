Etiyopya'da akademisyenler, Nil Nehri'nden daha iyi faydalanabilmek amacıyla forum oluşturdu

Etiyopya'daki 45 devlet üniversitesinden akademisyenler bir araya gelerek, Nil Nehri'nden daha iyi faydalanabilmek amacıyla "Nil Forumu"nu oluşturdu.

Etiyopya'daki 45 devlet üniversitesinden akademisyenler bir araya gelerek, Nil Nehri'nden daha iyi faydalanabilmek amacıyla "Nil Forumu"nu oluşturdu.

Etiyopya Basın Ajansının (EPA) haberine göre, Bilim ve Yüksek Öğrenim Devlet Bakanı Prof. Afework Kasu, rektör, rektör yardımcıları ve akademisyenlerin oluşturduğu "Nil Forumu" ile uzun vadede Nil Nehri'nin korunmasına ve Etiyopya'nın çıkarları için daha faydalı kullanılmasına yönelik yolların araştırılacağını belirtti.

Foruma 45 üniversitenin destek verdiğine dikkati çeken Afework, forumda Nil Nehri ile ilgili çeşitli araştırmalar da yapılacağını kaydetti.

Nil Nehri'nin su kaynağının yüzde 85'i Mavi Nil Nehri'nden

Beyaz Nil ve Mavi Nil'in birleşmesinden oluşan Nil Nehri'nin su kaynağının yüzde 85'i Etiyopya'daki Mavi Nil Nehri'nden geliyor.

Etiyopya'da inşası süren Hedasi Barajı'nın Nil Nehri havzasındaki Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında başlattığı diplomatik kriz ise sürüyor.

Etiyopya'nın Nil Nehri'ni besleyen Mavi Nil'in yatağını değiştirerek inşa ettiği Hedasi Barajı'nın (Büyük Rönesans Barajı) nehir havzasındaki Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında başlattığı diplomatik kriz tüm girişimlere rağmen çözülememişti.

Mısır'ın itiraz ve tehditlerine rağmen 2011'de barajın inşasına başlayan ve halihazırda yüzde 73'ünü tamamlayan Etiyopya, ortak anlaşma olmasa da barajda su tutmaya başlayacağını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak