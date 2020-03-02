Etiyopya'da Adowa Savaşı'nın 124. yıl dönümü - ADDİS
Geleneksel kıyafetlerle etkinliğe katılanlar Yürüyüş yapılması Geleneksel müzik aletleri çalınması Resim yapanlar Etkinlikten detaylar Etiyopya ordusunun, 1 Mart 1896'da yaşanan Adowa Savaşı'nda İtalyan kuvvetlerine karşı kazandığı zaferin 124.
Geleneksel kıyafetlerle etkinliğe katılanlar
Yürüyüş yapılması
Geleneksel müzik aletleri çalınması
Resim yapanlar
Etkinlikten detaylar Etiyopya ordusunun, 1 Mart 1896'da yaşanan Adowa Savaşı'nda İtalyan kuvvetlerine karşı kazandığı zaferin 124. yıl dönümü dolayısıyla başkent Addis Ababa'daki Kral II. Menelik Meydanı'nda etkinlik düzenlendi. Bazı Etiyopyalılar, etkinliğe askeri ve geleneksel kıyafetle katıldı.
Kaynak: AA