Etiyopya'da Adowa Savaşı'nın 124. yıl dönümü - ADDİS
Haberler » Güncel » Etiyopya'da Adowa Savaşı'nın 124. yıl dönümü - ADDİS - Haber

Etiyopya'da Adowa Savaşı'nın 124. yıl dönümü - ADDİS

Geleneksel kıyafetlerle etkinliğe katılanlar Yürüyüş yapılması Geleneksel müzik aletleri çalınması Resim yapanlar Etkinlikten detaylar Etiyopya ordusunun, 1 Mart 1896'da yaşanan Adowa Savaşı'nda İtalyan kuvvetlerine karşı kazandığı zaferin 124.

02.03.2020 15:14 | Son Güncelleme: 02.03.2020 15:19
Etiyopya'da Adowa Savaşı'nın 124. yıl dönümü - ADDİS

Geleneksel kıyafetlerle etkinliğe katılanlar

Yürüyüş yapılması

Geleneksel müzik aletleri çalınması

Resim yapanlar

Etkinlikten detaylar ordusunun, 1 Mart 1896'da yaşanan Adowa Savaşı'nda İtalyan kuvvetlerine karşı kazandığı zaferin 124. yıl dönümü dolayısıyla başkent Addis Ababa'daki Kral II. Menelik Meydanı'nda etkinlik düzenlendi. Bazı Etiyopyalılar, etkinliğe askeri ve geleneksel kıyafetle katıldı.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Etiyopya'da Adowa Savaşı'nın 124. yıl dönümü - ADDİS
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler