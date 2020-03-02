: Etiyopya'da Adowa Savaşı'nın 124. yıl dönümü - ADDİS

02.03.2020 15:14 | Son Güncelleme: 02.03.2020 15:19

Geleneksel kıyafetlerle etkinliğe katılanlar

Yürüyüş yapılması

Geleneksel müzik aletleri çalınması

Resim yapanlar

Etkinlikten detaylar Etiyopya ordusunun, 1 Mart 1896'da yaşanan Adowa Savaşı'nda İtalyan kuvvetlerine karşı kazandığı zaferin 124. yıl dönümü dolayısıyla başkent Addis Ababa'daki Kral II. Menelik Meydanı'nda etkinlik düzenlendi. Bazı Etiyopyalılar, etkinliğe askeri ve geleneksel kıyafetle katıldı.

Kaynak: AA

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