Etiyopya'da açlık ve hastalıklar nedeniyle yaklaşık 5 bin kişinin öldüğü iddia edildi

Etiyopya'da abluka altında tutulan Tigray eyaletinde hastalık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaklaşık 5 bin kişinin hayatını kaybettiği ileri sürüldü.

İsyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) bağlı Tigray Sağlık Bürosu Başkanı Hagos Godefay'ın Ethiopia Insight'ta yayınladığı raporda, bölgede yaklaşık 1500 kişinin açlıktan hayatını kaybettiği iddiasına yer verildi.

Kuşatma ve sağlık tesislerinin yıkımından ötürü ölümlerin arttığı belirtilen raporda, çatışma ve yağmalardan ötürü hastanelerin yüzde 80'i, sağlık tesislerinin ise yüzde 72'sinin kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.

Yakıt sıkıntısından ötürü sağlık uzmanlarının kırsal kesimlere gidip halka tedavi sunamadığı iddiasının yer aldığı raporda, 1,6 milyondan fazla çocuk, hamile ve emziren annenin acil beslenme desteğine ihtiyaç duyduğu aktarıldı.

Raporda, savaşın başladığı 2020 sonundan bu yana 1479 kişinin yetersiz beslenme, 1489 kişinin bulaşıcı olmayan hastalıklar, 1736 kişinin de bulaşıcı hastalıklardan ötürü hayatını kaybettiği öne sürüldü. Buna göre, yeni doğan bebek ölümlerinin sayısı 192, travmaya bağlı ölenlerin sayısı ise 64 oldu.

İnsani yardımın kısıtlı olarak ulaştığı Tigray eyaletinde gıda, yakıt ve sağlık malzemeleri kıtlığı yaşanıyor.

Son olarak Uluslararası Kızılhaç Komitesi dün, eylülden bu yana ilk kez sağlık malzemeleri taşıyan uçağı bölgeye gönderdiğini duyurdu.

Kasım 2020'de başlayan ve Tigray'ın komşu eyaletlerine de sıçrayan çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti. Bölgede halen 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.