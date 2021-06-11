Etiyopya'da 54 seçim bölgesinde seçimler ertelendi
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Etiyopya'da 54 seçim bölgesinde seçimler ertelendi

Etiyopya'da 54 seçim bölgesinde seçimler ertelendi
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Etiyopya'da 21 Haziran'da yapılması planlanan genel seçimler, farklı eyaletlerdeki 54 seçim bölgesinde oy pusulaları basılamadığı ve güvenlik gerekçesiyle eylüle ertelendi.

Etiyopya'da 21 Haziran'da yapılması planlanan genel seçimler, farklı eyaletlerdeki 54 seçim bölgesinde oy pusulaları basılamadığı ve güvenlik gerekçesiyle eylüle ertelendi.

Addis Standard'ın haberine göre, Ulusal Seçim Komisyonu Başkanı Birtukan Mideksa, 7 farklı eyaletteki 54 seçim bölgesinde oy verme işleminin eylül ayında gerçekleşeceğini belirtti.

Mideksa, ertelemeye güvenlik, oy pusulalarının basılamaması ve seçim düzeninde yaşanan aksaklıkların neden olduğunu ifade etti.

İsyancılara yönelik operasyonun sürdüğü ve "kıtlık" yaşanmaya başlandığı bildirilen Tigray eyaletinde ise seçimlerin ne zaman yapılacağı henüz belirsiz.

Etiyopya Halkların Temsilcileri Meclisinde, toplamda 547 sandalye bulunuyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Ağustos 2020'den Haziran 2021'ye alınan seçimlerin ertelenmesi ülkede muhalefetin tepkisiyle karşılaşmıştı.

Nüfusun en kalabalık olduğu Oromiya eyaletindeki iki güçlü muhalif parti, liderlerinin tutukluluğu ve muhalefete yönelik baskılar gerekçesiyle seçimlere katılmayacağını açıklamıştı.

Yaklaşık 110 milyon nüfuslu Etiyopya, 10 eyalet ile Addis Ababa ve Dire Dawa gibi 2 özel şehir yönetiminden oluşuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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