Etiyopya'da 37 bin bilgisayara siber saldırı
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Etiyopya'da 37 bin bilgisayara siber saldırı

Etiyopya'da 37 bin bilgisayara siber saldırı
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Etiyopya'da, ülkedeki 37 bin bilgisayara siber saldırı yapıldığı bildirildi.

Etiyopya'da, ülkedeki 37 bin bilgisayara siber saldırı yapıldığı bildirildi.

Etiyopya Bilgi Ağları Güvenlik Ajansından (INSA) yapılan açıklamada, ülke genelinde 37 bin bilgisayara sızma girişiminde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Cyber Horse Group" adını taşıyan siber saldırganların bilgisayarlara "siyah piramit" adı verilen bir virüsü yaymak için çabaladığı ifade edildi.

Öte yandan, aynı grubun Hedasi Barajı'na ilişkin verilere ulaşmak için çok sayıda internet sitesine de erişmeye çalıştığı aktarıldı.

INSA, haziran 2020'de, Mısır merkezli siber grupların hem özel hem de kamu kurumlarının internet sitelerini hedef aldığını açıklamıştı.

Etiyopya, Nil Nehri'nin iki kolundan Mavi Nil'in üzerine inşa ettiği Hedasi Barajı nedeniyle Sudan ve Mısır'la uzun yıllardır gerginlik yaşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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