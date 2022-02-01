Etiyopya, Boeing 737 Max tipi uçakları yeniden havalandırdı - Haberler
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Etiyopya, Boeing 737 Max tipi uçakları yeniden havalandırdı

AA, Tufan Aktaş - Güncel
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Etiyopya, Boeing 737 Max tipi uçakları yeniden havalandırdı

Etiyopya Hava Yolları, 10 Mart 2019'da Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan sonra düşen Boeing 737 Max tipi uçakları yaklaşık 3 yıl sonra yeniden kullanmaya başladı.

Etiyopya Hava Yolları, 10 Mart 2019'da Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan sonra düşen Boeing 737 Max tipi uçakları yaklaşık 3 yıl sonra yeniden kullanmaya başladı.

Etiyopya Hava Yollarından yapılan açıklamada, Boeing 737 Max tipi bir uçağın yapılan özel törenle yeniden havalandığı ifade edildi.

Hava Yollarının Yönetim Kurulu Başkanı Tewolde Gebremariam, daha önce yeniden sertifikalandırma süreci sonunda Boeing 737 Max tipi uçakların güvenilirliğine ikna olduklarını dile getirmişti.

Boeing 737 Max 8 tipi uçağın 2018'de Endonezya'da ve 2019'da Etiyopya'da düşmesinin ardından çok sayıda ülke, uçağın kullanımını durdurmuştu.

Kazalarda hayatını kaybedenler için özür dileyen Amerikan uçak üreticisi Boeing, 737 Max tipi uçakların Manevra Karakteristikleri Takviye Sistemi (MCAS) yazılımını güncellemişti.

AA / Tufan Aktaş - Güncel

Addis Ababa, Boeing 737, Etiyopya, Nairobi, Güncel, Haber

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