Etiyopya: BM'nin kovulan çalışanları TPLF'ye iletişim malzemeleri ve yardım götürdü - Haberler
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Etiyopya: BM'nin kovulan çalışanları TPLF'ye iletişim malzemeleri ve yardım götürdü

AA / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel
Etiyopya: BM'nin kovulan çalışanları TPLF'ye iletişim malzemeleri ve yardım götürdü

Etiyopya, "istenmeyen kişi" ilan ettiği 7 Birleşmiş Milletler (BM) personelinin, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) iletişim malzemeleri ve yardım götürdüğünü açıkladı.

Etiyopya, "istenmeyen kişi" ilan ettiği 7 Birleşmiş Milletler (BM) personelinin, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) iletişim malzemeleri ve yardım götürdüğünü açıkladı.

Etiyopya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkeden kovulan BM çalışanlarının güvenlik düzenlemelerini ihlal ettiği, insani yardımları TPLF'ye yönlendirdiği, TPLF tarafından kullanılmak üzere iletişim malzemeleri gönderdiği ve dezenformasyonu yaydığı ifade edildi.

Açıklamada, Etiyopya'nın BM'nin kurucu üyelerinden biri olduğu, çatışma sonrası bölgeye yardım taşınması için BM'yle mutabakat anlaşması imzaladığı hatırlatıldı.

Yapılan vahim ihlallere daha fazla müsamaha gösterilmesinin mümkün olamayacağı kaydedilen açıklamada, bu personelin hızla değiştirilmesi halinde BM'yle insani yardım çalışmalarının sürdürüleceği aktarıldı.

Etiyopya hükümeti 30 Eylül'de ülkede faaliyet gösteren 7 BM personelinin 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istemişti.

Etiyopya hükümetinin ülkeyi terk etmesini istediği kişiler arasında BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Etiyopya Temsilcisi Adele Khodr ve BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) İnsani İşler Koordinatörü Grant Leaity de bulunuyor.

"Karar yasal değil"

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, dün, Etiyopya'nın bu kararının ardından Genel Sekreter Antonio Guterres'in, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'i arayarak "istenmeyen kişi ilan etme" doktrininin ülke olmadığı için BM'ye uygulanamayacağını bildirdiğini söylemişti.

Etiyopya'nın BM Daimi Temsilciliğine de bu kararın yasal olmadığına ilişkin diplomatik nota verdiklerini belirten Haq, bu doktrinin BM personeline uygulanmasının BM Sözleşmesi'ne aykırı olacağını ifade etmişti.

Bölgedeki çatışmalar nedeniyle insani kriz büyüyor

Federal ordu ile TPLF arasında Tigray eyaletinde yaşanan güç mücadelesinin komşu eyaletlere sıçramasının ardından bölgedeki insani kriz derinleşti.

Etiyopya ordusu, Kasım 2020'de isyancılara karşı başlatılan operasyonlarda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da Tigray'ın başkenti Mekelle'den çekilmişti.

Tek taraflı ateşkes ilan eden hükümet, TPLF'nin kuzeydeki hızlı ilerleyişi sonrası karşı saldırıya geçmişti.

Ülkenin kuzeyinde 10 aydır süren çatışmalar yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden ederken 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

Eğitim ve sağlık kurumlarının çalışamaz hale geldiği Tigray'a güvenlik ve yakıt sıkıntısı nedeniyle yeterli yardım ulaştırılamıyor.

AA / Tufan Aktaş - Son Dakika Haberleri
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