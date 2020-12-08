Etiyopya, BM çalışanlarına ateş açtığını kabul etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Etiyopya, BM çalışanlarına ateş açtığını kabul etti

08.12.2020 18:47 | Son Güncelleme: 08.12.2020 18:50
Etiyopya, BM çalışanlarına ateş açtığını kabul etti

ADDİS Etiyopya, ordu güçlerinin, kuşatma altında tutulan Tigray eyaletinde Birleşmiş Milletler (BM) ekibine ateş açtığını doğruladı.

ADDİS Etiyopya, ordu güçlerinin, kuşatma altında tutulan Tigray eyaletinde Birleşmiş Milletler (BM) ekibine ateş açtığını doğruladı.

Olağanüstü Hal Görev Gücü Sözcüsü Büyükelçi Rıdvan Hüseyin, basın toplantısında yaptığı açıklamada, eyaletteki Shimelba Kampı'nda kalan Eritreli mültecilere ulaşmaya çalışan BM personeline kontrol noktalarında durmaması ve geçiş protokolüne uymaması gerekçesiyle ateş açıldığını belirtti.

"Etiyopya, sahipsiz bir toprak parçası değil." diyen Hüseyin, BM ekibinin üçüncü bir kontrol noktasını geçmek üzere olduğu sırada ateşle durdurulduğunu aktardı.

Basın toplantısında konuşan Ulusal Afet Risk Yönetimi Komisyonu Başkanı Mitiku Kassa ise yapılan çalışmayla eyalette ilk olarak 1,8 milyon kişiye yardım ulaştırılacağını dile getirdi.

4 Kasım'da, bölgeyi yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin (TPLF) federal orduya yönelik saldırılarının ardından başlatılan askeri operasyonda binlerce kişinin hayatını kaybettiği, 50 bine yakın kişinin Sudan'a sığındığı belirtiliyor.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, geçen hafta, eyaletin başkenti Mekelle'nin alınmasının ardından operasyonun son aşamasının tamamladığını duyurarak, suçluların tek tek yakalanıp adalet önüne çıkarılacağını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

İlgili Haberler

Son dakika haber | KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM Temsilcisi Lute'u kabul etti
Son dakika haber | KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM Temsilcisi Lute'u kabul etti
Başkan Yaşar, sağlık çalışanlarını ziyaret ederek tatlı ikram etti
Başkan Yaşar, sağlık çalışanlarını ziyaret ederek tatlı ikram etti
Otel çalışanları engelli bale sanatçısı Öztürk'e tekerlekli sandalye hediye etti
Otel çalışanları engelli bale sanatçısı Öztürk'e tekerlekli sandalye hediye etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Ali Mahir Başarır
Magazin Şener Şen İrem Derici Perihan Savaş Haluk Bilginer
Spor Samatta Okan Buruk Burak Yılmaz Mbaye Diagne Josef De Souza
Tüm Haberler Türk Ankara Fenerbahçe Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Etiyopya, BM çalışanlarına ateş açtığını kabul etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 18:57:41. #1.14#
title